В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что чиновники прилагают максимум усилий, чтобы эвакуировать мирное население, передает 24 канал.

Важно Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы

Россия будет отвечать за нарушение режима тишины

Владимир Зеленский отметил, что из Киевской области уже удалось вывезти более 18 тысяч человек. 9 марта, пока введен режим тишины, наши власти будут делать все возможное и невозможное, чтобы продолжить гуманитарные коридоры.

Речь идет о следующих направлениях: Сумы – Полтава, Изюм – Лозовая, Энергодар – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Ворзель – Буча – Бородянка – Гостомель – Киев.

Наши члены правительства над этим работают. Наши военные создали все условия. Если будет хоть один выстрел – полная ответственность на оккупантах,

– подчеркнул он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского от 9 марта:

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