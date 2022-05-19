Такое мнение 19 мая озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Возможен только один финал войны

Подоляк, также являющийся одним из представителей Украины в переговорном процессе с Россией, отметил, что возможен только один вариант завершения войны. В частности, подписание юридических пакетов документов. Именно поэтому переговоры с врагом не прекращают полностью, а только приостановили. Подписание договоров позволит зафиксировать тот или иной статус-кво.

По словам советника, переговоры между президентами безмолвно состоятся. Но только в том случае, если будет потребность именно у Украины и украинского президента. Мол, в России такая конструкция власти, что любые переговоры должны закончиться именно на уровне человека, который принимает единолично решение.

К сожалению, для России, а не для всего мира, этот человек (Путин – 24 канал) не получает всего объема информации, которая могла бы донести до него, что ситуация в Украине выглядит совсем иной. И в мире в целом, и в Украине. Имеет другой вид с точки зрения военных и дипломатических событий, а также с точки зрения рисков, имеющихся для России,

– сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что у украинского лидера обратная ситуация. Владимир Зеленский не только напрямую общается с мировыми лидерами и кем-либо в Украине, но и всегда имеет на столе карту боевых действий.

Накануне он дал жесткий ответ россиянину

18 мая глава переговорной группы сделал очередное абсурдное заявление. Он сказал, что украинские власти якобы имеют "ограниченный суверенитет". Это он объяснил тем, что в Украине есть несколько центров принятия решений. По мнению россиянина, один из них – западные партнеры.

На это Подоляк ответил в тот же день в своем твиттере. Он подчеркнул, что в России очень немного центров принятия решений. Однако это не плюс, а скорее только причина проблем.

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