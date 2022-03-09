Российские военные это знают. Соответствующее заявление сделал советник главы ОП в соцсетях 8 марта.

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Если бы они не были трусами – трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас нашелся бы в России генерал, который встал бы и сказал правду Путину,

– отметил чиновник.

По словам Алексея Арестовича, единственный путь для оккупантов не стать армией Наполеона, почти полностью погибшей в полях, – это немедленно искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.

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