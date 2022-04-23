По его словам, это может быть осуществлено тем или иным человеком, когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом. Об этом Президент Украины рассказал в прямом эфире телеканала Рада.

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"Если руководство России не потеряло полностью связь с реальностью и адекватностью, они не будут использовать ядерное оружие", – отметил Зеленский.

Может ли это быть со стороны России? Может быть. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется,

– добавил президент Украины.

Он сообщил, если бы Украина имела ядерное оружие, она бы его никогда не использовала. Это невозможно, потому что украинцы – абсолютно адекватные люди.

Любого руководителя нашего государства, который бы только подумал, его снесло бы наше государство, наше общество. Я был бы первым среди тех людей, которые бежали бы снести такого человека,

– прокомментировал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что есть несправедливость в том, что эти люди (руководство России – 24 канал) в глубине души способны предпринять такие бесчеловечные шаги. Поэтому они думают, что и другие могут это сделать. Поэтому, если бы Украина имела ядерное оружие, риски начала войны со стороны России были бы минимизированы.

Трансляция пресс-конференции Зеленского 23 апреля: смотрите онлайн