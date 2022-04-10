Владимир Путин ненавидит Украину. Поэтому вряд ли подпишет с нами мирный договор – "у него просто рука не поднимется. Кто будет подписывать от него. Сам за стол переговоров он не сядет". Такое мнение высказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Это человек, который никогда не будет садиться с нами за стол переговоров. Никогда. Потому что это для него будет позор. Он пойдет до последнего. Просто он всей душой, всем сердцем нас ненавидит, потому что он пытался построить какую-то свою Северную Корею, а мы вышли из его системы координат. Еще и имели возможность что-то перечить ему. Поэтому это нападение прогнозируемо", – рассказал Сергей Гайдай.

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Поэтому у украинцев нет другого выбора, как полностью победить русских в этой войне. Ведь только полное поражение может остановить их.

Если мы его полностью не разобьем, у нас будет второе нападение через определенное время, через полтора – два года. Я не знаю, сколько им нужно времени для того, чтобы зализать раны, потому что за два года построить новые танки нельзя полностью восстановить авиацию нельзя,

– отметил Сергей Гайдай.

Относительно самого договора, который Украина может подписать с Россией, у Сергея Гайдая тоже есть определенный скепсис.

"Нам надо понимать, что эти документы, которые они подпишут, это временная бумажка для россиян, чтобы просто оттянуть время", – отметил он.

Сергей Гайдай напомнил слова первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева о том, что "если Россия садится за стол переговоров, значит, у нее плохо идут дела, и требуется время для того, чтобы сделать новые захватнические планы". В 1996 году, проиграв войну, русские подписали мирный договор, в том числе о выводе войск. И уже в 1999 году начали новую войну против Ичкерии.

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