Об этом заявил городской глава Ирпеня Александр Маркушин.

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По его словам, 12 марта с 10:00 планируют продолжить эвакуацию жителей Ирпеня из Романовки.

Однако сейчас враг активизировался, поэтому должны быть осторожны. Завтра утром (12 марта) сообщу точно,

– добавил он.

К слову, украинцы не могут выбраться из окруженного Изюма на Харьковщине. Несмотря на условленный "зеленый коридор", оккупанты обстреливают все села вокруг. Детали о сорванной эвакуации – читайте в статье.

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