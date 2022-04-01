По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, если бы действительно произошло свободное волеизъявление народов внутри страны-террористки, то свободными по меньшей мере стали бы Ичкерия, Татарстан и Якутия. Об этом украинский чиновник заявил в эфире телемарафона, 24 канал передает детали.

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По данным Генштаба ВСУ от 1 апреля, враг готовится и планирует провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы. Данилов отмечает, что это – классическая формула, по которой Россия работала уже множество лет назад. Они постоянно создают квазигруппировку через какие-то искусственные "референдумы".

Если таким же образом будут проходить свободные референдумы на территории России, то там точно будут свободными Ичкерия, Татарстан, Якутия и многие другие страны, которые на 100% будут иметь желание отделиться от России,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что он считает странным, когда Россия приходит на чужую территорию и пытается там "совать свои правила". Это, в частности, по мнению Данилова, последствия того, что в 2014 году страны Запада "проглотили" идентичные манипуляции страны-террористки.

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