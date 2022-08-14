Такое мнение высказал 14 августа президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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россияне должны говорить, где бы они ни были

Президент сказал, что благодарен всем нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем другим, кто работает над установкой данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры продолжают получать много информации о непосредственных ответственных за террор, пытки, "фильтрацию" и депортацию наших людей. Поэтому каждый из этих изуверов обязательно будет отвечать за свои преступления.

Мы должны помнить, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Если у вас гражданство россии и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории россии, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны,

– сказал президент.

Он добавил, что неважно даже местонахождение. Ведь как на территории россии, так и за границей, голос каждого россиянина должен звучать в поддержку Украины. То есть они должны осуждать войну, развязанную их государством,

Обращение Владимира Зеленского за 14 августа: смотрите видео