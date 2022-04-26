Об этом в эфире 24 канала объяснил политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, существует по крайней мере 2 таких сценария.

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Какие есть 2 варианта по мнению Мусиенко

Политолог сначала отметил, что военный контингент Приднестровья абсолютно замкнут и без поддержки, а следовательно без логистики и обеспечения они не могут ничего сделать, например, против самой Молдовы. Однако фактически их можно использовать только против Украины.

Есть 2 сценария. Его могут использовать против Украины в случае, если бы российскому контингенту войск, который на юге Украины, удалось пройти мимо Николаева и продвигать Южный Буг, отправляясь дальше на Одессу. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Следующий вариант заключается в том, если бы российской армии удалось высадить десант, считает он. Однако на сегодня это имеет минимальные шансы, потому что российские корабли отошли после потопления крейсера "Москва".

Если бы все эти силы подходили, то тогда да. Была бы высока вероятность, что контингент из Приднестровья пытался бы ударить в спину украинским позициям, которые защищали бы Одессу как минимум из 2 направлений,

– подытожил Мусиенко.