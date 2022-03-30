Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. По его словам, в результате санкций Запада России неприятно, но для них не критично.

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Режим Путина может стоять долго, – Денисенко

"Для нас есть две ключевые цели – тяжелое вооружение и эмбарго на нефть. Это 2 вещи, которые могут помочь нам в войне с относительно минимальными потерями, ключевые моменты", – сказал Вадим Денисенко.

Если не будет эмбарго на нефть и резкого падения потребления российской нефти вообще – режим Путина сможет стоять достаточно долго,

– заявил советник главы МВД.

Также он добавил, что Украине сложно воевать без тяжелого вооружения. В первую очередь речь идет о средствах противовоздушной обороны и артиллерии.

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