Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что в начале апреля тоже достаточно активно обсуждалась вероятность введения в Украину на стороне России белорусского войска, то есть это не первая такая угроза, к ней готовятся и трезво оценивают.

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"Беларусь в конце апреля объявила о масштабных учебах на всей своей территории - задействованы почти все полигоны. На сегодняшний день задействованы те, которые расположены вблизи границы Украины, и те, которые расположены у границы с Польшей - в Брестской области, а также рядом с Литвой. Поэтому можно прийти к выводу, что белорусы "тренируются" практически по всей территории", – говорит эксперт.

Также, по словам Мусиенко, Беларусь призвала резервистов – это 430 человек. Если считать общее количество военной мощи белорусов сейчас – это около 5 тысяч военнослужащих, преимущественно из Сил Специальных Операций.

Белорусские силы сегодня распылены по всем полигонам, на наших границах собрано около 5 тысяч, силы обороны Украины понимают опасность и готовы к любым действиям со стороны Беларуси,

– говорит эксперт.

Мы можем их встретить и разгромить, говорит Мусиенко. Он также отмечает, что маневры белорусской армии имеют две причины:

они пытаются рассредоточить наши силы обороны

Лукашенко ищет все новые причины, чтобы не подвергаться давлению Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси не столько переживает об Украине, он просто боится, что может потерять свою власть. Ему страшно, потому что если он пойдет на полномасштабное вторжение, то его собственные войска могут вернуться на него и свергнуть его многолетний режим.

– убежден Александр Мусиенко.

Условный полк Калиновского или Пагоня развернутся в сторону Беларуси и вместе с гражданским обществом пойдут против Лукашенко, объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований, поэтому Лукашенко это не до конца выгодно по понятным причинам.

Что такое полк Кастуся Калиновского? Это добровольное формирование защитников у большинства из белорусов. Образовался сначала батальон, примерно в феврале 2022 года. Цель формирования – защита Киева и Украины от российских кафиров.

Группировка Пагоня – это военная структура, сформированная из добровольцев из Беларуси, участвовавших в войне на Донбассе на стороне Украины . Отряд не воевал как единственная боевая единица – его бойцы воевали небольшими группами в составе разных украинских подразделений. Отряд был сформирован в июле 2014 года , а тренировочный лагерь расположен на Волыни.

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