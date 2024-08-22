В частности, специалисты Минздрава провело анализы воздуха в городе. По их данным, опасности в воздухе нет.

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Что известно о состоянии воздуха в Тернополе по состоянию на 22 августа

Утром 22 августа работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины проводили замеры качества воздуха в разных районах Тернополя.

Согласно результатам, по состоянию на 8:00 показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы.

"Угрозы для жизни и здоровья тернополян нет", – говорится в сообщении.

В частности, о состоянии воздуха в городе сообщил и мэр Тернополя Сергей Надал.

В Тернополе воздух – чистый. По состоянию на утро 22 августа результаты мониторинга качества воздуха показывают, что ситуация полностью нормализовалась. Превышений не зафиксировано ни в одном районе города,

– написал он.

Надал отметил, что поскольку опасности нет, это означает, что:

- можно спокойно открывать окна и проветривать помещения;

- нет ограничений по пребыванию на улице;

- детские сады будут работать в обычном режиме с прогулками на свежем воздухе.

Также в конце своего сообщения городской голова Тернополя поблагодарил жителей города "за понимание, терпение и соблюдение рекомендаций в течение этих дней". Также он выразил благодарность специалистам ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний", нашим отважным спасателям за ликвидацию последствий, а также работникам полиции.