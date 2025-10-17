По состоянию на сейчас угрозы относительно наступления из Беларуси на Украину или страны Европы нет. Хотя Александр Лукашенко приказал привести белорусскую армию в состояние боевой готовности, однако он время от времени это делает с 2022 года.

Это информационная история, ведь белорусский диктор ведет игру и относительно Китая, и США, и России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Какую игру ведет Лукашенко?

Андрей Коваленко отметил, что Беларусь сейчас не является угрозой для нашего государства. Украина держит контроль над ситуацией вдоль границ с Беларусью. Сейчас главная функция Беларуси для россиян – создавать напряжение с Польшей и странами Балтии. Оттуда Кремль создает напряжение именно для блока НАТО.

Лукашенко пытается играть на 3 фронта: с Китаем, с США, с Россией. Россиянам он подыгрывает, приводит армию в боевую готовность, рассказывает о "Орешнике", о ракете, которая может быть направлена с территории Беларуси. В то же время США он говорит, что может повлиять на Путина, как выгодно Трампу. А китайцам говорит, что не допустит применения ядерного оружия Путиным,

– объяснил он.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, сейчас Лукашенко пытается быть главным посредником Китая в этом вопросе. Однако Владимир Путин все равно не применит ядерное оружие, поэтому это лишь игра самопровозглашенного президента Беларуси.

Угроза наступления из Беларуси: главное