Новини України Лукашенко грає на 3 фронти, – Коваленко сказав, чи є загроза наступу з Білорусі
17 жовтня, 22:43
Лукашенко грає на 3 фронти, – Коваленко сказав, чи є загроза наступу з Білорусі

Олександра Садова
Основні тези
  • Станом на зараз загрози щодо наступу з Білорусі на Україну або країни Європи немає, хоча Олександр Лукашенко наказав привести білоруську армію у стан бойової готовності.
  • Лукашенко намагається грати на 3 фронти: з Китаєм, США та Росією, заявляючи про вплив на Путіна та запобігання застосуванню ядерної зброї.

Станом на зараз загрози щодо наступу з Білорусі на Україну або країни Європи немає. Хоча Олександр Лукашенко наказав привести білоруську армію у стан бойової готовності, однак він час від часу це робить від 2022 року.

Це інформаційна історія, адже білоруський диктор веде гру і щодо Китаю, і щодо США, і щодо Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Яку гру веде Лукашенко?

Андрій Коваленко зазначив, що Білорусь зараз не є загрозою для нашої держави. Україна тримає контроль над ситуацією вздовж кордонів із Білоруссю. Зараз головна функція Білорусі для росіян – створювати напругу з Польщею та країнами Балтії. Звідти Кремль створює напругу саме для блоку НАТО.

Лукашенко намагається грати на 3 фронти: з Китаєм, зі США, з Росією. Росіянам він підігрує, приводить армію до бойової готовності, розповідає про "Орешник", про ракету, яка може бути направлена з території Білорусі. Водночас США він каже, що може вплинути на Путіна, як вигідно Трампу. А китайцям каже, що не допустить застосування ядерної зброї Путіним, 
– пояснив він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, зараз Лукашенко намагається бути головним посередником Китаю у цьому питанні. Однак Володимир Путін все одно не застосує ядерну зброю, тому це лише гра самопроголошеного президента Білорусі.

Загроза наступу з Білорусі: головне

  • Олександр Лукашенко 11 жовтня наказав перевести війська Білорусі у стан повної бойової готовності. Було пояснення, що метою цих дій є перевірка спроможності білоруської армії швидко реагувати на потенційні загрози та ефективно виконувати бойові завдання.

  • В ДПСУ пояснили, яка ситуація на кордоні. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що активних дій поблизу державного кордону не фіксують. Проте Україна зміцнює оборонні спроможності на цьому напрямку.

  • Президент України Володимир Зеленський дізнався, як Росія планує експлуатувати територію Білорусі у військовому плані. Однак на цьому етапі інформацію не робитимуть публічною. За його словами, партнери, яким це може загрожувати, будуть попереджені.