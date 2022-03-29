Россия вывезла из Украины уже около 40 тысяч гражданских. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Россия безрезультатно хочет создать картинку в западных СМИ и для своего внутреннего потребителя о том, что она миротворец, который помогает русскоязычным на Востоке и Юге нашего государства покинуть такую ​​ненавистную им землю. Очевидно, что это насильственный вывоз,

– сказала министр.

Верещук отметила, что для людей, которые смогли вернуться, готовят программу поддержки. Это необходимо, чтобы украинцы знали, что здесь их ждут и помогут.

Также политик посоветовала украинцам, которых насильственно вывезли в Россию, звонить в украинские консульства и посольства.

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