Об этом в эфире 24 каналу сказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он рассказал, что в ТКГ часто слышит уличный российский акцент со стороны представителей России.

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По словам Гармаша, такие изречения россиян – привычны для их дипломатии.

Если Россия старается как-то договориться с США, даже на уровне пацанских договоренностей, они еще надеются использовать дипломатические инструменты. Поэтому есть надежда на избежание серьезного обострения на Донбассе. Сергей Гармаш Представитель украинской делегации в ТКГ

Гармаш о действиях России: смотрите видео

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