В частности, речь идет о недостатке продуктов. В то же время Самойленко заверил, что ситуацию можно улучшить в течение ближайших дней.

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Это нехватка на сегодня продовольствия. Отсутствие лекарств. Но хочу сказать, что это проблема, которую можно решить,

– подчеркнул глава ОВА.

По словам Самойленко, сейчас идет работа над установкой коридоров. Председатель ОВА подчеркнул, что дня два, и этот вопрос решат.

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