Об этом 24 каналу рассказал политолог-международник и проректор УКУ Дмитрий Шерегновский. Он также отметил, что такую тему не анонсировали, поэтому это остается предположением.

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"Вряд ли Эрдоган привезет в Украину тезисы по переговорам с путиним. То, что действительно может быть вынесено на обсуждение, так это то, о чем Эрдоган говорил сам", – убежден политолог.

Дмитрий Шеренговский политолог и проректор УКУ Президент Турции хочет "помирить" Украину и россию дипломатическим путем. По словам самого Эрдогана, уже есть пример зерновой сделки и, по его мнению, это успешный кейс.

По словам специалиста, очевидно, в этом и кроется определенная опасность, ведь нам могут снова предоставлять долгосрочные обещания и нам важно не принимать эти будущие и призрачные вещи.

Встреча Зеленского с Эрдоганом и генсеком ООН

О том, что Антониу Гутерриш прибудет во Львов, СМИ сообщили за день до мероприятия. Также тогда стало известно, что после встречи с президентами генсек должен посетить Одессу, где находится порт. А после посещения Украины, Гутерриш направится в Стамбул.

Целью встречи глав государств и Организации объединенных наций будет обсуждение путей завершения войны, которую развязала россия. В Управлении коммуникаций Эрдогана также отметили, что должны оценить все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

Подробнее о цели визита Гуттериша и Эрдогана во Львов: смотрите видео