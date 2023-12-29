Об этом сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк. По его данным, жертв в результате атаки нет.

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"Жители Дрогобыччины, к сожалению, в результате утренних вражеских обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района. На месте работают все профильные службы! Предварительно без жертв", – отметил глава района.

Атака на Львов и область

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Львов и область ударными дронами типа "Шахед". В частности, в Яворивском районе сработала противовоздушная оборона, а во Львове зафиксированы попадания, в частности, в объект критической инфраструктуры.

Известно, что Россия запустила 14 дронов-камикадзе, 8 из которых были уничтожены.

Впрочем, после дроновой атаки враг запустил по Львову ракеты. Есть попадание в многоэтажку, зафиксировано возгорание в здании лицея.

В результате ракетного удара погиб один человек, 15 пострадавших.