Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
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Зеленский о составе украинской делегации на переговорах с Россией
Владимир Зеленский подчеркнул, что делегация Украины на самом высоком уровне.
Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех наших разведок. Для того чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру,
– заявил президент.
СМИ сообщают, что в Анкару уже прибыли министр обороны Рустем Умеров и председатель СБУ Василий Малюк. Ранее журналисты со ссылкой на собственные источники писали, что в Турцию также прибыли руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители Игорь Жовква и Игорь Брусило.
Министр иностранных дел Андрей Сибига также сообщил, что прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского.