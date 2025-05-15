Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Зеленский о составе украинской делегации на переговорах с Россией

Владимир Зеленский подчеркнул, что делегация Украины на самом высоком уровне.

Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех наших разведок. Для того чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру,

– заявил президент.

СМИ сообщают, что в Анкару уже прибыли министр обороны Рустем Умеров и председатель СБУ Василий Малюк. Ранее журналисты со ссылкой на собственные источники писали, что в Турцию также прибыли руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители Игорь Жовква и Игорь Брусило.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также сообщил, что прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского.