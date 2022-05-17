Подоляк назвал условия снижения цен в мире
По его словам, развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Впрочем, чем раньше Украина победит в этой войне, тем быстрее снизятся цены на продовольствие по всему миру.
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Советник ОП добавил, что скорейшее получение Украиной оружия от европейских и американских партнеров снизит спровоцированный российским вторжением в Украину глобальный рост цен во всем мире.
Он также подчеркнул важность принятия решения, ведь есть прямая зависимость мира.
Рост цен на продукты в мире: коротко о главном
- Из-за войны России против Украины мировые цены на продовольствие выросли до исторического максимума. В частности, цены на зерновые выросли в марте на 17%, а индекс стоимости растительного масла увеличился на 23%.
- Россия и Украина являются одними из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Раньше это экспортировалось Черным морем, но полномасштабная война России против Украины остановила украинский экспорт.
- В FAO считают, что цены на пищевые продукты и корма могут возрасти на 20%, что усугубит массовый голод в уязвимых странах.
- В мире может возникнуть кризис из-за невозможности экспорта украинской продукции во время войны. Эксперты считают, что это может вызвать голод и даже более глобальные войны.
- Поэтому страны ЕС и ООН пытаются найти пути избежания продовольственного кризиса в мире.
- Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что резкий рост цен на продовольствие в результате войны в Украине повлечет за собой голодные бунты в бедных странах мира.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир может ожидать массовый голод. Кроме того, он прогнозирует крах глобальной продовольственной системы, поскольку война на Украине уже разрушает цепи поставок.
- Президент США Джо Байден заявил, что именно Путин виноват в том, что в США и в мире в целом выросли цены на топливо и продукты. При этом он считает, что американские фермеры смогут компенсировать дефицит сельхозпродукции в мире, что может возникнуть из-за военного вторжения России в Украину.
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