Подоляк назвал условия снижения цен в мире

По его словам, развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Впрочем, чем раньше Украина победит в этой войне, тем быстрее снизятся цены на продовольствие по всему миру.

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Советник ОП добавил, что скорейшее получение Украиной оружия от европейских и американских партнеров снизит спровоцированный российским вторжением в Украину глобальный рост цен во всем мире.

Он также подчеркнул важность принятия решения, ведь есть прямая зависимость мира.

Рост цен на продукты в мире: коротко о главном

Из-за войны России против Украины мировые цены на продовольствие выросли до исторического максимума. В частности, цены на зерновые выросли в марте на 17%, а индекс стоимости растительного масла увеличился на 23%.

Россия и Украина являются одними из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Раньше это экспортировалось Черным морем, но полномасштабная война России против Украины остановила украинский экспорт.

В FAO считают, что цены на пищевые продукты и корма могут возрасти на 20%, что усугубит массовый голод в уязвимых странах.

В мире может возникнуть кризис из-за невозможности экспорта украинской продукции во время войны. Эксперты считают, что это может вызвать голод и даже более глобальные войны.

Поэтому страны ЕС и ООН пытаются найти пути избежания продовольственного кризиса в мире.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что резкий рост цен на продовольствие в результате войны в Украине повлечет за собой голодные бунты в бедных странах мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир может ожидать массовый голод. Кроме того, он прогнозирует крах глобальной продовольственной системы, поскольку война на Украине уже разрушает цепи поставок.

Президент США Джо Байден заявил, что именно Путин виноват в том, что в США и в мире в целом выросли цены на топливо и продукты. При этом он считает, что американские фермеры смогут компенсировать дефицит сельхозпродукции в мире, что может возникнуть из-за военного вторжения России в Украину.

Заметьте – Путин уже понимает, что цели невыполнимы, – Пионтковский: смотрите видео