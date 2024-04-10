Владимир Зеленский провел совещание по нашей ракетной программе. Он отметил, что детали не публичные, но у нашей “оборонки” есть нужные результаты.

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Зеленский провел ряд разговоров и встреч

Он встретился с министром обороны Литвы. Это его первый зарубежный визит на этой должности, и важно, что он выбрал именно Украину. С Владимиром Зеленским они обсудили потребности наших воинов, наше сотрудничество в производстве оружия.

Обратился к участникам форума в Греции: Дельфийский форум – представительное собрание, политические и экспертные круги Европы и Америки. Говорил прежде всего о Харькове, о других наших городах, наши общины, которые подвергаются постоянному российскому террору. ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия – ключевые приоритеты сейчас,

– добавил он.

Он отметил, что продолжается работа по всем направлениям нашей внешней политики, чтобы дать больше этой силы нашему государству.

Кроме этого, он также встретился с руководителем Международной организации по миграции. Они обсудили проекты помощи нашим людям, которые потеряли жилье, программу строительства укрытий для школ, программы содействия переселенцам, которые основывают предприятия и создают рабочие места, и поблагодарил за поддержку наших общин, особенно тех, которые пострадали от подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Кроме этого, Владимир Зеленский имел разговор с главой правительства Ирландии. Он поздравил с началом работы в должности, также договорились продолжать наше сотрудничество.

Сегодня же говорил с президентом Швейцарии, и это – продолжение нашей консолидации международного сообщества. Каждый лидер, каждое государство, которые стремятся, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, могут присоединиться к нашим глобальным усилиям – до первого саммита мира, который в июне должен состояться в Швейцарии,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский рассказал, что идет подготовка саммита и его результатов – четкой позиции мира относительно справедливого окончания этой войны.

Мир не имеет альтернативы, – объяснил президент.

Он также снова затронул вопрос международной поддержки Украины.

Реакция на российские атаки

Не оставил Зеленский без внимания и то, что сегодня российские террористы снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по нашим громадам. В частности, по Харьковской области. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

Президент подчеркнул, что этот российский террор – ежедневно и каждую ночь в нашем приграничье и в прифронтовых районах, ведь Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас. Зеленский сказал, что мы увеличиваем наши возможности – нашу дальнобойность, наши возможности уничтожать оккупанта, но нуждаемся по крайней мере не меньшей внутренней силы, внутреннего понимания, что войну на своих условиях заканчивают только сильные.

Украина должна быть сильной и мы все для этого сделаем. Президент Украины поблагодарил всех, кто борется за Украину.