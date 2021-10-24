"Есть риски": омбудсмен Грузии советует перевести Саакашвили из тюрьмы в больницу
Источник:фейсбук Офиса омбудсмена Грузии
Омбудсмен Грузии советует перевести Саакашвили из тюрьмы и тюремной больницы в другое медицинское учреждение. Говорится также, что сейчас там "есть риски с точки зрения безопасности".
Омбудсмен заявил, что проверил тюрьму Рустави и тюремную больницу, где находится третий президент Грузии Михеил Саакашвили. Об этом он сообщил 24 октября.
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Саакашвили советуют перевести в другую больницу
В результате проверки выяснили, что ситуация в учреждении по оказанию медицинской помощи не полностью соответствует заключению и рекомендациям группы врачей от 23 октября 2021 года. Также "есть риски с точки зрения безопасности".
Именно поэтому в Офисе омбудсмена Грузии предоставили определенные выводы относительно пребывания Саакашвили.
Учитывая заключение многофункциональной группы врачей, считаем, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное медицинское учреждение, где можно будет предоставлять полноценные и адекватные медицинские услуги и обеспечить безопасность третьего президента Грузии,
– заявили в ведомстве.
Кстати, в этот же день адвокаты Саакашвили заявили, что грузинские власти намерены ликвидировать политика. Ника Гварамия утверждает, что это могут осуществить в тюремной больнице. Власти Грузии такие обвинения отвергают.Важно! По состоянию на 22 октября, Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу. Против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые опасаются, что политика могут убить другие заключенные.
Коротко о заключении и ухудшении состояния здоровья Саакашвили
- В конце сентября Саакашвили нелегально вернулся в Грузию. Это случилось накануне местных выборов.
- 1 октября политика арестовали. Саакашвили задержали в Батуми из-за обвинений по 2 уголовным делам. В тот же день он объявил голодовку.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилования для Саакашвили не будет.
- Политик своей вины не признает, а дело называет политическим. Он отказался от госпитализации в тюремную больницу, поэтому переливание крови ему проводили в тюрьме. Состояние его здоровья из-за голодания ухудшается.
- Перед тем, 20 октября, консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. Якобы это не срочно, но вероятность осложнений высока.