"Є ризики": омбудсмен Грузії радить перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню

Омбудсмен Грузії радить перевести Саакашвілі з в'язниці та в'язничної лікарні до іншого медичного закладу. Мовиться також, що наразі там "є ризики з точки зору безпеки".

Омбудсмен заявив, що перевірив в'язницю Руставі та в'язничну лікарню, де перебуває третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Про це він повідомив 24 жовтня.

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Саакашвілі радять перевести в іншу лікарню

У результаті перевірки з'ясували, що ситуація в закладі щодо надання медичної допомоги не повністю відповідає висновку та рекомендаціям групи лікарів від 23 жовтня 2021 року. Також "є ризики з точки зору безпеки".

Саме тому в Офісі омбудсмена Грузії надали певні висновки щодо перебування Саакашвілі.

Враховуючи висновок багатофункціональної групи лікарів, вважаємо, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба мають обрати альтернативний медичний заклад, де можна буде надавати повноцінні та адекватні медичні послуги та забезпечити безпеку третього президента Грузії,

– заявили у відомстві.

До речі, у цей же день адвокати Саакашвілі заявили, що грузинська влада має намір ліквідувати політика. Ніка Гварамія стверджує, що це можуть здійснити у тюремній лікарні. Влада Грузії такі звинувачення відкидає.

Коротко про ув'язнення та погіршення стану здоров'я Саакашвілі

Наприкінці вересня Саакашвілі нелегально повернувся в Грузію. Це трапилось напередодні місцевих виборів.

1 жовтня політика арештували. Саакашвілі затримали в Батумі через звинувачення у 2 кримінальних справах. У той же день він оголосив голодування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування для Саакашвілі не буде.

Політик своєї провини не визнає, а справу називає політичною. Він відмовився від госпіталізації в тюремну лікарню, отож переливання крові йому проводили у в'язниці. Стан його здоров'я через голодування погіршується.

Перед тим, 20 жовтня, консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Мовляв, це не терміново, але ймовірність ускладнень є високою.