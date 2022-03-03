Предприятия "Укроборонпром" начали принимать и ремонтировать трофейную технику. На их странице в фейсбуке опубликована одна из них. Это служебно-боевая разведывательная машина "Тигр". Она попала в руки украинских военных после боя.

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"Почти новая, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая цели. Есть следы обгорания и небольшие остатки органики", – сообщили в "Укроборонпроме".

Инженеры "Укроборонпрома" приступили к изучению и ремонту.



Инженеры возобновят для украинских защитников военный трофей / Фото "Укроборонпром"

Стоит отметить, что на СБРМ осталась отметка русских оккупантов – латинская буква Z в четырехугольнике. Такая отметка есть у российских войск, наступающих из Крыма.

В общем, русские войска во время вторжения в Украину на свою технику нанесли отметки Z, V, X, A, что характеризует принадлежность к виду войск или месту дислокаций.

Это не первый случай, когда украинские военные используют трофейную российскую технику. Были случаи захвата не только ББМ, но и танков.

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