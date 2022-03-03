Предприятия "Укроборонпром" начали принимать и ремонтировать трофейную технику. На их странице в фейсбуке опубликована одна из них. Это служебно-боевая разведывательная машина "Тигр". Она попала в руки украинских военных после боя.
Смотрите также В морге Мозыря закончились места: трупы россиян вывозят поездами
Инженеры "Укроборонпрома" приступили к изучению и ремонту.
Инженеры возобновят для украинских защитников военный трофей / Фото "Укроборонпром"
Стоит отметить, что на СБРМ осталась отметка русских оккупантов – латинская буква Z в четырехугольнике. Такая отметка есть у российских войск, наступающих из Крыма.
В общем, русские войска во время вторжения в Украину на свою технику нанесли отметки Z, V, X, A, что характеризует принадлежность к виду войск или месту дислокаций.
Это не первый случай, когда украинские военные используют трофейную российскую технику. Были случаи захвата не только ББМ, но и танков.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!