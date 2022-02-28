Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире одного из телеканалов призвал украинцев приобщиться к информационной борьбе. Ведь в специальном боте выложили все контакты Кремля.

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В свободный доступ на чат-боте "Власть РФ" и выложили полностью всю телефонную базу Кремля. Это – огромный массив информации,

– сказал он.

В чат-боте можно найти телефоны:

всего руководства Кремля;

пула журналистов;

пула общественных организаций;

пула гадалок.

Имея свободное время, украинцы могут выбрать номер нужного оккупанта и звонить. Разговор записать на видео, чтобы была доказательная база.

"Из того, что больше всего меня поразило, что Кремль обслуживает пул гадалок. Там есть специальные гадалки. Так вот, мы выложили в свободный доступ всю базу данных – телефонов", – признался Денисенко.

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