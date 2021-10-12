Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила нардеп от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук. Статья, в которой подозревают Виктора Медведчука, является очень тяжелой.

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Может ли Медведчук попасть в тюрьму

На вопрос журналистов, может ли Медведчук попасть в тюрьму, депутат ответила утвердительно. "Да, есть высокий шанс", – резюмировала Верещук.

Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога – это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентно,

– добавила нардеп.

Она подчеркнула, что статья, по которой обвиняют пророссийского депутата – очень тяжелая. Речь идет о госизмене и финансировании терроризма.

Дело Медведчука: что надо знать