Показ картин российских и прибалтийских концептуалистов был отменен – теперь вместо картин на стенах остались их "тени" и подписи.
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Тени вместо российских картин будут висеть на стенах еще месяц.
При этом в музее заявили, что искусство и российские художники не виноваты в происходящем в Украине, но некоторые работы в "новом контексте событий" могут тяжело воспринять.
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