Сейчас украинская сторона ведет переговоры со стороной агрессора по поводу полного прекращения огня на заранее условленном маршруте. Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено на территории Донецкой области. Но! Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя.

– заявил Кириленко.

Также глава ОВА призвал граждан верить только официальным источникам информации и пообещал оперативно информировать об обновлении ситуации по эвакуации.

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