Вероятно, что его мобилизовали на войну России против Украины из тюрьмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Что известно о Константине Ерманове

Коллаборант участвовал в "крымской самообороне" и нападениях на проукраинских активистов в 2014 году.

За 5 лет Ерманов прошел в городской совет Керчи от российской партии "Родина". После этого начал публично критиковать подконтрольную Москве крымскую власть во главе с Сергеем Аксеновым.

Как передают СМИ, в 2023 году Керченский суд приговорил коллаборанта к 11 годам колонии строгого режима. Его обвинили в хранении и распространении марихуаны.

О его смерти СМИ узнали от его матери. Ей позвонили 12 июня 2025 года из российской воинской части с известием. Перед этим Ерманов считался пропавшим без вести более года. Обстоятельства его смерти семье не раскрыли.

Ранее сообщалось, Вооруженные Силы Украины ликвидировали подполковника запаса Росгвардии Олега Семова. Он был заместителем командира отряда БАРС-11. Ранее участвовал в разгоне Евромайдана, а после начала полномасштабной агрессии добровольно стал на сторону оккупантов.