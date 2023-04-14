Первое отмененное видео пришлось на 13 апреля, которое в этом году является Чистым четвергом у православных христиан. Евгений Янович остроумно отреагировал на совпадение и опубликовал в инстаграм-сториз шутку, что четверг без выпуска "Подкаст терапии" называется чистым четвергом.

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Подумайте о своем масштабе личности

Однако, очевидно, не все оценили эту шутку, ведь у проекта все еще остается много поклонников, которые в сети выражают свое сожаление по поводу закрытия подкаста и не могут поверить опубликованным фактам. Поэтому уже в следующем сториз он призвал украинцев не раскисать.

Значит, смотрите. Это шутка для того, чтобы приподнять настроение. И мне кажется, что она забавная, потому что, блин, мы выходили 10 месяцев каждый четверг. Сегодня не вышли. Так совпало, что сегодня реально Чистый четверг,

– отметил Евгений Янович.

Также один из авторов подкаста призвал отбросить эмоции и задуматься о том, что всегда со Спартаком Субботой просили у своих видео – о себе и своем масштабе личности. Ведь зрители закрытого проекта сожалеют о том, на что не могут повлиять.

"Подумайте, пожалуйста, о своем масштабе личности, если вас может вывести из себя и так прибить то, что вы не будете смотреть какое-нибудь видео на ютубе. Мы все время просили вас – думайте о себе в первую очередь. А вы сожалеете о том, на что не можете, к сожалению, повлиять", – сказал Янович.

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Спартак Суббота прокомментировал отношения с Яновичем

Отметим, что в своем стриме на твиче Суббота немногословно прокомментировал свои отношения с соавтором, которые долгое время зрители называли дружественными. С его слов стало известно, что между ними прекратилось не только сотрудничество, но и дружба.

На вопрос одного из зрителей, "какие у него сейчас отношения с Евгением Яновичем. Ухудшились ли они" он после паузы ответил, что они "не ухудшились".

Они не ухудшились, их просто нет,

– сказал он.