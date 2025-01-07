Суд удовлетворил просьбу прокурора, который считает, что Шевченко может скрываться от следствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Прокурор считает, что Шевченко может скрываться от следствия

Во время заседания сторона обвинения рассказала, что некоторые видеозаписи, которые были размещены на YouTube и которые были взяты за основу доказательств в госизмене нардепа, были уничтожены.

"В случае избрания мягкой или более альтернативной меры пресечения, он может скрываться за пределами Украины", – сказал прокурор.

При этом адвокат Евгения Шевченко заявил, что нет доказательств, что канал на YouTube, откуда исчезли видео, может принадлежать его подзащитному. Он также поставил под сомнения высказывания прокурора относительно рисков сокрытия нардепа от следствия.

Адвокат просил суд применить к Шевченко домашний арест или взятие его на поруки.

О последнем, в частности, просили нардепы от депутатской группы "Восстановление Украины" Антонина Славицкая и Анатолий Бурмич. Они уверяли, что Шевченко является якобы патриотом в контексте его отношения к "агрессору", и он никуда "не денется и не убежит".

Самому Шевченко также дали высказаться в зале суда. Он заявил, что дело против него – "политический заказ", а все видеозаписи, в которых он "высказывал свое мнение", выставляли другие люди. Также он добавил, что бежать из Украины ему "невыгодно".

А после оглашения решения суда нардеп сказал, что "ничего другого и не ожидал".

Напомним, что Евгению Шевченко вручили подозрение в госизмене 14 ноября 2024 года. В ходе расследования следствие установило, что нардеп регулярно в своих выступлениях и интервью распространял пророссийские нарративы, а также публиковал их в соцсетях. Этим он вредил информационной безопасности Украины.