Об этом сообщило информационное агентство со ссылкой на собственные источники в Еврокомиссии. По словам двух информаторов, новые санкции будут готовы на следующей неделе, а пока продолжаются консультации с правительствами стран ЕС по поводу "пакета соответствия".

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Ужесточение санкций

В новый пакет войдет блокировка возможностей, через которые подсанкционные лица обходят уже принятые санкции. Речь идет об использовании для этого криптовалют, трастов и фиктивных компаний в офшорных юрисдикциях, а также переписании активов на родственников.

А от других санкций сбежать невозможно. Среди них – замораживание активов российского центрального банка в ЕС, отключение российских банков от системы SWIFT, а также запрет ЕС экспортировать высокотехнологичную продукцию в Россию.

Новые санкции из-за рублей

Источники не исключают, что Еврокомиссия введет новые санкции против России из-за ультиматума Путина. Он заявил, что хочет, чтобы "недружественные" страны, включая страны ЕС, оплачивали свои счета за газ в рублях. Однако это требование было отклонено.

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