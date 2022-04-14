В отчете говорится, что своими действиями президент страны-агрессора пытается существенно изменить процедуру расчета и создать новую правовую ситуацию. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

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Новая процедура передаст полный контроль российскому государству относительно того, когда транзакция будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств,

– отметил собеседник агентства.

По его словам, это дало бы Москве контроль над примененным обменным курсом, которым она могла бы манипулировать в свою пользу.

Однако самое важное, что механизм будет нарушать ограничительные меры, которые ЕС принял в ответ на вторжение России в Украину.

Напомним, что 31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за газ на рубли. Однако лидеры Европейского Союза единогласно выступили против оплаты за российское голубое топливо в этой валюте.

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