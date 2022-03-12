"Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют"

Такое мнение глава государства высказал во время обращения к итальянцам, сообщает 24 канал. Зеленский отметил, что у него постоянно спрашивают, "как Европа может помочь Украине?"

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В то же время президент спрашивает, "как Европа может помочь себе".

У меня постоянно спрашивают, как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе: как Европа может помочь себе?,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, "это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить, а не убивать, как военные на нашей земле".

Нужны санкции против России

Говоря о помощи Европы, Зеленский все же сказал, что нужно давить на Россию санкциями, "чтобы каждый российский солдат знал цену выстрела в мирных людей".

"Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у России не было денег разрушать жизнь", – отметил президент.

Он призвал итальянцев давить на свои компании, чтобы они выходили из России "и вы косвенно не были спонсорами этой войны и трагедии".

Кроме того, Зеленский попросил говорить о необходимости закрытия неба над Украиной, чтобы российская орда не имела возможности бомбить гражданских.

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