Такое мнение народный депутат озвучил в эфире 24 каналу. В то же время он объяснил, что если торговые компании вышли из России, это еще не значит, что они в одночасье прекращают свою деятельность.

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"Они до поры до времени могут (торговать – 24 канал), хотя не обязаны, учитывая, что делает Россия нивелируя любые международные договоренности и международное право", – отметил Юрчишин.

Однако Европа сейчас пытается не замечать войны. Мы после 2014 года также определенный период жили в парадигме мира – где-то там воевали, а мы здесь мирно в лучшем случае волонтерили, а в худшем пытались избегать войны,

– заявил депутат.

По его словам, нужно напоминать Европе о войне. "В Европе должно быть чувство войны, они должны понимать, что часть Европы сейчас фактически под ударом тоталитарной империи и только противодействие как украинцев, так и цивилизованного мира может дать какой-то результат", – добавил он.

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