На сегодня инфляция в ЕС составляет почти 5%. Она продолжает набирать обороты.

К теме Инфляция в Еврозоне обновила исторический максимум

Европейские инвесторы уже набросились на Европейский Центральный Банк с претензиями, мол, этот орган не смог сдержать падение экономики. Более того, уровень инфляции попросту вышел из-под контроля и теперь остается только гадать, насколько экономика ЕС может рухнуть в следующем месяце.

И как вы думаете, что стало главной причиной рекордной инфляции? Причиной стали высокие цены на газ в Европе и как следствие увеличение стоимости товаров.

Важно. По данным Евростата, цены на энергоносители, в том числе на нефть и газ, подскочили на 27% с ноября прошлого. В итоге всего за месяц инфляция подскочила в среднем на 1% всего за ноябрь.

Где самая худшая ситуация

Самая печальная картина с инфляцией в Литве – 9,3%, это почти столько же, сколько и в Украине. В Эстонии инфляция подскочила до 8,4%. Франция за последние месяцы побила свой 10-ти летний рекорд, увеличив падение экономики на почти 3,5%.

Германия, которая больше всех заигрывает с Путиным и не хочет в упор замечать его манипуляции на рынке газа, также бьет рекорды по уровню инфляции. Там уровень достиг 6%, из-за чего цены в магазинах резко поползли вверх.

Ранее ЕЦБ уверял, что такой скачок в странах Еврозоны – это временное происшествие. Кристин Лагард, глава европейского банка, уверяет, что уже в начале 2022 года, ситуация стабилизируется. Но эксперты говорят, что это только начало.

Похоже, что эксперты правы. Ведь газовый кризис, который устроила Россия в Европе, грозит тем, что страны могут остаться без достаточных поставок продовольствия.

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Роль России

Дело в том, что европейские фермеры заявили, что из-за высоких цен на газ, растет цена и на искусственные азотные удобрения, а это значит, что фермеры могут не засеять достаточное количество озимой пшеницы. Об этом накануне заявил член комитета по сельскому хозяйству Европарламента – Даниэль Буда.

И вот в Еврокомиссии предложили выход – увеличить поставки удобрений из России. Кто бы мог подумать?

Но это еще не всё. Оказалось, что для того, чтобы исправить ситуацию, ЕЦБ придется резко поднять процентную ставку кредитов. А ведь Европа тем и славилась, что у нее были кредиты с процентом, близким к нулю!

Усугубить ситуацию может еще и новый штамм коронавируса Омикрон, который уже в ближайшие дни может закрыть Европу на новый локдаун.

И вот казалось бы, причина всего этого экономического коллапса всем прекрасно известна – газовый шантаж Путина. Но, что желает в этой ситуации Германия? Требует от США не вводить новые санкции против путинского "Северного потока-2", иначе немцы поссорятся с американцами. Понять эту логику, лично мне, очень сложно.