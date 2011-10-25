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      Европа требует от Киева обеспечить Тимошенко право на политическую жизнь

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      Тимошенко хотят видеть активным политиком
      Тимошенко хотят видеть активным политиком

      Европарламент будет требовать от официального Киева обеспечить бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко право на участие в политической жизни Украины сейчас и на выборах.

      Об этом говорится в подготовленной совместно всеми депутатскими группами Европарламента резолюции.

      "Европарламент настаивает на том, что Тимошенко должно быть разрешено пользоваться ее правом на полное участие в политическом процессе, как сейчас, так и во время предстоящих выборов в Украине", - говорится в резолюции.

      Кроме того, евродепутаты планируют призвать Киев к осуществлению честного апелляционного процесса для Тимошенко.

      Также планируется выразить сожаление в связи с тем, что судебный приговор Тимошенко является нарушением прав человека. При этом в проекте отмечается, что нормы законодательства, которые применяются против бывшего премьер-министра, сохранились в Уголовном кодексе еще ​​с советских времен.

      Теги: Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко
      Источник: УНИАН
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      Новости за 25 октября 2011
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