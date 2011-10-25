Европа требует от Киева обеспечить Тимошенко право на политическую жизнь

Европарламент будет требовать от официального Киева обеспечить бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко право на участие в политической жизни Украины сейчас и на выборах.

Об этом говорится в подготовленной совместно всеми депутатскими группами Европарламента резолюции.

"Европарламент настаивает на том, что Тимошенко должно быть разрешено пользоваться ее правом на полное участие в политическом процессе, как сейчас, так и во время предстоящих выборов в Украине", - говорится в резолюции.

Кроме того, евродепутаты планируют призвать Киев к осуществлению честного апелляционного процесса для Тимошенко.

Также планируется выразить сожаление в связи с тем, что судебный приговор Тимошенко является нарушением прав человека. При этом в проекте отмечается, что нормы законодательства, которые применяются против бывшего премьер-министра, сохранились в Уголовном кодексе еще ​​с советских времен.