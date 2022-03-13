Члены Европарламента осудили похищение россиянама журналиста. Они требуют у оккупантов немедленно отпустить и Батурина, и всех других похищенных людей.

Важно На Херсонщине исчез местный журналист Олег Батурин

Парламентарии одобрили соответствующее заявление. Его подписали:

  • Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"
  • Виола Фон Крамон Таубадель, партия "Зеленые"
  • Юозас Олекас, партия "Социалисты"
  • Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"
  • Рамона Виктория Стругариу, партия "Обновление Европы",
  • народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Мы также призываем мировое сообщество к поддержке этого требования ко всем похищенным журналистам и гражданам в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на России,
– подчеркнули политики.

Напомним, Батурин пропал12 марта 2022 года в Каховке. Коллеги даже не сомневаются, что его похитили российские орки.

Интересно – Россияне пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитаться командованию, – Маляр: