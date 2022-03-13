Члены Европарламента осудили похищение россиянама журналиста. Они требуют у оккупантов немедленно отпустить и Батурина, и всех других похищенных людей.

Важно На Херсонщине исчез местный журналист Олег Батурин

Парламентарии одобрили соответствующее заявление. Его подписали:

Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"

Виола Фон Крамон Таубадель, партия "Зеленые"

Юозас Олекас, партия "Социалисты"

Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"

Рамона Виктория Стругариу, партия "Обновление Европы",

народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Мы также призываем мировое сообщество к поддержке этого требования ко всем похищенным журналистам и гражданам в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на России,

– подчеркнули политики.

Напомним, Батурин пропал12 марта 2022 года в Каховке. Коллеги даже не сомневаются, что его похитили российские орки.

Интересно – Россияне пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитаться командованию, – Маляр: