Сразу в нескольких странах Европы вспыхнули протесты против карантина. Демонстрации устроили в Нидерландах, Германии и Финляндии. Кстати, в немецком Касселе даже начались столкновения между демонстрантами и силовиками.

Самый масштабный протест был в Германии, самый спокойный – в Финляндии.

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Германия

В Касселе состоялась одна из крупнейших демонстраций этого года. Как пишет hessenschau, на улицы вышли более 10 тысяч протестующих.

Митингующие пытались прорваться через полицейские кордоны и игнорировали требования правоохранителей. Тогда силовики применили перечный газ и дубинки.

Похожий митинг организовали и в Берлине.

Нидерланды

Несколько сотен человек вышли на акцию в Амстердаме, сообщает NOS. Демонстранты были без масок и не придерживались дистанции. Они скандировали "Любовь, свобода, а не диктатура".

Местные власти не позволяли проводить митинг, поэтому туда прибыли спецназовцы и полиция. Людей разгоняли водометами, а также определенное количество участников задержали.

Финляндия

Протесты против карантина произошли и в Хельсинки. Сотни людей с плакатами вышли на улицу. Однако в Финляндии митинги не разгоняли, столкновений тоже не было.