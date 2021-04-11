По Европе 10 апреля прокатилась волна протестов из-за карантина. В Дании люди вышли на улицы из-за введения COVID-паспортов. Некоторых демонстрантов даже задержали.

Кроме Дании, люди устроили митинги в Финляндии и Норвегии. Акции вспыхнули также в Венгрии и Австрии.

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Как проходили протесты в Европе

В Финляндии на протест вышли около 300 человек, 20 из них взяли под стражу. Дело в том, что сейчас публичные собрания более 6 человек в стране запрещены.

В норвежской столице Осло также около 200 демонстрантов вышли протестовать против ограничений. Люди даже сожгли свои маски.

Похожие акции протеста прошли в Вене и Будапеште.

В Копенгагене митингующие выступали против введения COVID-паспортов. Владельцы этих документов получили обе дозы вакцины. С апреля они могут свободно посещать рестораны, музеи и тому подобное. С мая им предоставят и другие привилегии. Некоторые журналисты назвали такие паспорта "билетом на свободу", но не все люди поддерживают нововведения.

Обратите внимание! Согласно данным СНБО, по состоянию на 11 апреля 2021 года в мире выявили более 135 миллионов больных коронавирусом. Среди них почти 77 миллионов уже выздоровели, но умерли – около 2,9 миллиона пациентов.

Антикарантинные протесты в Европе, смотрите видео: