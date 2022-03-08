Об этом сообщили в пресс-службе организации. Также организация останавливает сотрудничество с российскими институтами.

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Там отметили, что 23 государства-члена CERN осуждают военное вторжение России. Кроме того, в руководстве CERN высказали слова поддержки украинцам относительно гибели людей и жутких гуманитарных последствий.

Руководство и персонал CERN, а также научное сообщество стран-членов CERN работают над тем, чтобы внести свой вклад в гуманитарные усилия в Украине и помочь украинскому сообществу в CERN,

– подчеркнули в CERN.

Украина является ассоциированным членом СERN, и украинские ученые активно участвуют во многих экспериментах и ​​деятельности лаборатории. Европейская организация по ядерным исследованиям планирует соблюдать все действующие международные санкции, как подчеркнули в заявлении.

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