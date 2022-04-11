Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью одному из украинских каналов. Он отметил, что Россия продолжит инвестировать средства во всевозможные террористические организации, а это будет угрожать безопасности Европы.

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Европейцы должны принять для себя решение

Потому что все поймут, что можно творить беспредел и воевать, нарушая правила и обычаи войны – насиловать людей, сжигать их, делать видеозаписи этого и показывать по ТВ, хвастаться этим. Вот что будет происходить,

– пояснил советник председателя ОП.

Сейчас время для европейцев принять решение, которое будет стоить им потери 1,5% ВВП, большей оплаты за коммунальные услуги и частичного снижения уровня жизни. Однако это даст возможность остановить русскую орду.

Украина уже не просит закрыть небо

Подоляк подчеркнул, что Украина уже не просит о "закрытом небе", однако Киев настаивает, чтобы нашим защитникам дали технику, средства ПВО и тяжелую артиллерию.

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