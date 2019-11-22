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      Европейские банки выделили деньги на ремонт автодороги Киев-Одесса

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      ЕБРР выделил деньги на дорогу Киев-Одесса и строительство объездной вокруг Львова / censor.net.ua

      Украина получит 900 миллионов евро на реконструкцию автодороги Одесса-Киев и строительство объездной вокруг Львова. Половину денег выделил Европейский банк реконструкции и развития, другую – Европейский инвестиционный банк.

      О подписании меморандумов между украинским правительством и европейскими банками сообщил в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук.

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      За эти деньги планируют реконструировать автодорогу Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Общая протяженность – 314 километров. А также построить северную объездную дорогу вокруг Львова протяженностью 23 километров.

      Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности,
      – написал Гончарук.

      Что известно о деталях финансирования? Проект будет реализовывать Укравтодор.

      ЕБРР будет контролировать усиление корпоративного управления и борьбу с коррупцией в агентстве. Мониторить реформирование украинского дорожного сектора и прогресс в повышении дорожной безопасности.

      Интересно! ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР профинансировал 450 проектов на более 14,5 миллиардов евро.

      Что известно о ремонтных работах на трассе Киев-Одесса

      Предварительный этап масштабных ремонтных работ начался летом 2013 года. Тогда он финансировался из бюджетных денег, а также кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

      О том, что европейские банки дадут 900 миллионов евро на дорогу Киев – Одесса сообщали в сентябре.

      Что известно о Северной объездной дороге вокруг Львова

      Планируется, что новая трасса соединит автомобильную дорогу Киев – Чоп с тремя дорогами государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Евросоюз Новости Киева Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Одессы ЕБРР Новости Львова Ремонт Дороги Деньги Укравтодор
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