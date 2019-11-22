Европейские банки выделили деньги на ремонт автодороги Киев-Одесса

Украина получит 900 миллионов евро на реконструкцию автодороги Одесса-Киев и строительство объездной вокруг Львова. Половину денег выделил Европейский банк реконструкции и развития, другую – Европейский инвестиционный банк.

О подписании меморандумов между украинским правительством и европейскими банками сообщил в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте также: Евросоюз и ЕБРР выделяют гранты для развития малого и среднего бизнеса в Украине

За эти деньги планируют реконструировать автодорогу Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Общая протяженность – 314 километров. А также построить северную объездную дорогу вокруг Львова протяженностью 23 километров.

Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности,

– написал Гончарук.

Что известно о деталях финансирования? Проект будет реализовывать Укравтодор.



ЕБРР будет контролировать усиление корпоративного управления и борьбу с коррупцией в агентстве. Мониторить реформирование украинского дорожного сектора и прогресс в повышении дорожной безопасности.

Интересно! ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР профинансировал 450 проектов на более 14,5 миллиардов евро.

Что известно о ремонтных работах на трассе Киев-Одесса

Предварительный этап масштабных ремонтных работ начался летом 2013 года. Тогда он финансировался из бюджетных денег, а также кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

О том, что европейские банки дадут 900 миллионов евро на дорогу Киев – Одесса сообщали в сентябре.

Что известно о Северной объездной дороге вокруг Львова

Планируется, что новая трасса соединит автомобильную дорогу Киев – Чоп с тремя дорогами государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей.