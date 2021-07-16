Также к преподаванию в первом в Украине негосударственном горно-металлургическом вузе "Метинвест политехника" привлекают ученых и практиков из Германии, Польши, Португалии, а также украинских педагогов и специалистов группы "Метинвест".

Сегодня университет формирует штат, в котором уже есть 11 докторов и 22 кандидата наук, разрабатывает учебные программы и продолжает получать лицензии. С международными партнерами университет согласовывает условия по оборудованию лабораторий и привлечению их в учебную работу.

Кроме этого, "Метинвест политехника" также создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

Вузы будут готовить бакалавров, магистров и ученых в сфере металлургии и горного дела. В частности, студенты "Метинвест политехники" смогут учиться в КПИ, а студенты КПИ будут иметь возможность проходить практику на предприятиях "Метинвеста" и благодаря этому будут максимально соответствовать современным требованиям бизнеса. Стажировка на производстве для преподавателей КПИ поможет им лучше разбираться в современных технологиях.

Вузы в своей долгосрочной перспективе планируют формировать научные школы, создавать научно-практический хаб, выходить на международные научные площадки и реализовать программы двойных дипломов.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что строительство университета – это большой шаг государственно-частного партнерства.

Мне очень приятно, что именно на Донбассе в кооперации с другими учреждениями и при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит это историческое событие,

– сказал он.

Он добавил, что это очень важный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна не должна быть на задворках мира, а должна идти за передовыми технологиями шестого технологического уклада – именно в этом замысел развития этого университета.

Что такое "Метинвест политехника"

"Метинвест политехника" позиционируется как университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи. Университет основан в июне 2020 года группой Метинвест. Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране. В университете смогут учиться люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и другие мотивации.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.