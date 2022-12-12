Так, увеличили общий финансовый потолок на 2 миллиарда евро для 2023 года. Кроме того, оставили возможность увеличивать фонд и позже.

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Четкий сигнал о дальнейшей поддержке

В результате Европейский фонд мира к 2027 году будет до 5,5 миллиарда евро. Однако соглашение об увеличении выплат оформят в начале 2023 года. Тогда высокий представитель ЕС предоставит предложение о внесении поправки в предыдущее решение Совета.

В сообщении Совета ЕС отметили, что решение посылает четкий политический сигнал о приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров.

Сколько денег выделили из Фонда ЕС на ВСУ

В пресс-службе добавили, что это решение позволит продолжать военную поддержку армий партнеров.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что через 2 года Европейский фонд мира доказал свою эффективность. Он изменил схему поддержки партнеров в области обороны.

Из фонда ЕС отправил на ВСУ 6 последовательных пакетов поддержки, объемом 3,1 миллиарда евро . Кроме того, помощь получают и другие страны. К примеру, Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.