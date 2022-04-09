Соответствующее решение принял накануне исполнительный совет союза относительно Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Об этом 24 каналу сообщили информированные источники.

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После тщательного рассмотрения мы хотим сообщить вам, что, учитывая все события, Исполнительный совет намерен приостановить членство RTR в EBU на основании того, что RTR больше не выполняет свои обязательства по членству,

– говорится в письме.

В EBU отметили, какие российские действия привели к такому решению

Россия обязала СМИ использовать только информацию и данные, полученные из официальных российских источников, если это касается войны в Украине.

В России наказывают лишением свободы до 15 лет за "дискредитацию" развертывания российских вооруженных сил, любые призывы к санкциям против России и любое распространение якобы ложной информации о вооруженных силах.

Письмо EBU Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) (страница 1)

Письмо EBU Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) (страница 2)

На 45-й день войны Россия все еще в союзе

Важно, что Европейский языковой союз до сих пор не исключил Россию, а только сообщил о таком намерении. В настоящее время исполнительный совет ожидает от ВГТРК ответ до 11 мая. И только после этого, 25 мая, будет принято окончательное решение.

Напомним, что Россию дисквалифицировали из Евровидения-2022. С таким обращением Суспільне обратилось к союзу еще в начале полномасштабной войны. Кроме того, Украина потребовала прекратить членство российских пропагандистских СМИ в европейском сообществе общественных вещателей. В частности, речь шла о "Первом канале" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Но этого до сих пор не сделали.

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