Урсула фон дер Ляйен озвучила свое предложение 16 сентября во время ежегодного выступления о положении дел в Европейском союзе, пишет Politico.

Почему фон дер Ляйен предлагает создать Европейский совет безопасности?

Председатель Европейской комиссии заявила, что предложит создать новый форум по вопросам безопасности для лидеров ЕС и других стран, близких по взглядам, в ответ на усиление российских атак и ухудшение отношений с США.

Мы уже давно обсуждаем формат встреч лидеров, посвященный безопасности нашего континента, к которому были бы привлечены такие партнеры, как Украина, Великобритания, Норвегия, Канада и другие,

– сказала она.

По словам фон дер Ляйен, сейчас такая инициатива стала еще более актуальной из-за характера и масштабов возникших рисков.

Предложение появилось на фоне опасений, что Европа не способна должным образом реагировать на все более частые нарушения воздушного пространства, кибератаки и попытки диверсий.

Это происходит на фоне обострения ситуации, связанного с полномасштабной войной России против Украины.

В то же время НАТО не хочет ужесточать свой ответ из-за опасений спровоцировать войну с Россией.

Отдельным фактором остается напряженность между НАТО и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в этом году он угрожал аннексировать Гренландию, а также пересматривает американское военное присутствие в Европе. Это вызывает сомнения в готовности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать трансатлантический альянс.

Идея создания Европейской Рады безопасности впервые была выдвинута еще в 1980-х годах. С тех пор появлялись различные варианты ее реализации, однако они отклонялись.

После разногласий между странами ЕС по поводу войны в Ираке в 2003 году эта идея вновь стала актуальной.

В 2017 году ее поддержали бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако тогда реализовать этот замысел не удалось из-за нежелания Великобритании присоединяться к такому формату.