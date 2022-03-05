Соответствующее решение утверждено также для всех будущих жалоб Украины против России. Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская на своей странице в фейсбуке.

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Что это значит

Решение принято в Страсбурге в рамках так называемого "правила 39". Оно позволяет ЕСПЧ принимать временные (обеспечительные) меры по жалобам и давать срочные приказы государствам-участникам.

Суд сегодня распространил применение этих временных мер на запросы частных лиц, страдающих от российского вторжения: тех, кто прячется в укрытиях, домах и других сооружениях, опасаясь за свою жизнь из-за продолжающихся бомбардировок и обстрелов, без или с ограниченным доступом к еде, здравоохранению, воде, канализации, электроэнергии и другим услугам, необходимым для выживания, которые нуждаются в гуманитарной помощи и безопасной эвакуации,

– пояснила Юдковская.

Кроме того, ЕСПЧ приказал России гарантировать безопасный проход гуманитарной помощи. Эти меры будут автоматически применяться для всех заявителей, которые в своих жалобах в Страсбург попросят о применении правила 39.

Добавим, что несмотря на то, что Россия сейчас игнорирует приказы международных структур, вынесенные против нее, наличие таких промежуточных решений упрощает юридическое и финансовое наказание страны-агрессора в будущем и углубляет ее вину в содеянном.

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