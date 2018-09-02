Европейское образование доступно киевским школьникам, – основатель компании KAN Игорь Никонов

1 сентября 2018 года компания KAN открыла сверхсовременное инновационное учебное заведение – "Гимназию А+" на территории жилого комплекса "Комфорт Таун". Торжественно перерезали ленточку основатель компании KAN Игорь Никонов, его жена, основательница образовательной сети "А +" Иванна Никонова и директор сети образовательных учреждений "А +" Татьяна Курмаз.

Также на открытии присутствовали легендарные спортсмены Владимир Кличко и Александр Волков и директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

На открытии присутствовал спортсмен Владимир Кличко

Игорь Никонов и его жена рассказали, что "Гимназия А+" была создана вместе с талантливой командой архитекторов бюро ARCHIMATIKA, которая много лет сотрудничает с девелопером. KAN уже имеет сеть успешно действенных образовательных учреждений в Киеве. Начальная школа, детский сад, детский клуб, Академия спорта и Академия современного образования работают уже не один год и создают в жилых проектах от KAN дополнительные преимущества комфортной среды для жизни.

По его словам, это первая школа с уникальным большим стадионом, аналогов которому еще нет в Украине.

"Профессиональное футбольное поле размером 40мх60м для тренировки учащихся и проведения соревнований международного уровня с трибунами для болельщиков, которые реализованы согласно стандартам ФИФА. Но отдельное внимание заслуживает outdoor гимнастический комплекс и баскетбольная площадка (может использоваться для волейбола, бадминтона и др.), беговые дорожки с профессиональным покрытием согласно стандартам International Association of Athletics Federation, стена для скалолазания и прочее. На внешней детской площадке установлен уникальный комплекс детских спортивно-развлекательных аттракционов, на фоне которых даже взрослому хочется сделать фото", – подчеркнул Игорь Никонов.

Еще одна из инновационных черт "Гимназии А+" – это возможность проведения занятий под открытым небом. На специально обустроенной зеленой площадке дети и их родители имеют возможность посетить уроки рисования, поэзии и йоги на свежей травке с видом на ландшафтный парк. Кстати, уникальные хвойные деревья и сакуры для него были привезены из лучших питомников Украины и Германии.

"Гимназия А+" является полностью автономной, независимой от системы централизованного городского отопления. Командой KAN было установлены немецкие тепловые насосы и сконструировано геотермальное поле под стадионом. Это впервые в Украине, когда столь масштабное здание оборудовано подобной системой. Также в гимназии установлено энергоэффективное стекло, которое регулирует прогрев воздуха в аудиториях, во дворе гимназии размещены солнечные батареи, функционирует "умное" освещение и работает трехуровневая система очистки воды. В коридорах использован специальный линолеум толщиной 5 миллиметров (толщина стандартного – 2,5 миллиметров).

В "Гимназии А +" от KAN Development есть столовая для здорового питания ребенка и уютное кафе, сверхсовременная цифровая и традиционная библиотека, школьный театр, большой концертный зал на 200 человек, профессиональный лекторий, студия звукозаписи и оборудованная современными инструментами музыкальная студия. Классы информатики, биологии, химии и Sciencelab с профессиональным лабораторным оборудованием, которому позавидуют даже современные ученые. Для родителей в гимназии предусмотрен удобный паркинг, в частности електрозарядные станции для автомобилей и велосипедов.

Также в школе разработана уникальная программа, благодаря которой родители онлайн будут получать информацию относительно успехов и талантов ребенка. Это позволит своевременно выявить в нём самые лучшие качества и умения для будущего развития и реализации.

Добавим, что в ближайшее время KAN готовит к запуску еще несколько уникальных образовательных проектов сети "А+", а именно в живом квартале "Файна Таун", ЖК Respublika и уникальном комплексе Tetris Hall.